Angelina Jolie wil sterke dochters

„Ik vertel mijn dochters vaak dat het belangrijkste dat je kunt doen is het ontwikkelen van je geest”, zegt Jolie in de septembereditie van Elle. In het essay deelt ze de lezers het advies dat ze haar kinderen hoopt mee te geven. „Je kunt altijd een mooie jurk aantrekken, maar het maakt niet uit wat je aan de buitenkant draagt als je van binnen niet sterk bent.” Volgens de 44-jarige actrice is er „niets zo aantrekkelijk - of zelfs betoverend - als een vrouw met een onafhankelijke wil en een eigen mening.”

Jolie prijst in het stuk ook haar zoons Maddox (18), Pax (15) en Vivienne’s tweelingbroer Knox (11). „Ik kan niet trotser zijn op mijn zonen, op de manier waarop zij hun zussen respecteren en zij andersom door hen gerespecteerd worden.”