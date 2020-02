SPANNENDE TIJDEN voor LINDA DE MOL

Het wordt spannend voor Linda de Mol zondagochtend, als ze de kijkcijfers ziet. Zal ze met haar nieuwe spelshow op SBS6 de concurrentie aan kunnen gaan met Wie Is De Mol? Ⓒ foto talpa

Met kijkcijferkanon Wie is de Mol? als meedogenloze tv-rivaal moet SBS6 met grof geschut komen om de zaterdagavond op te pimpen. Dat doet JOHN DE MOL dan ook, met zijn zus LINDA DE MOL aan het roer van haar fonkelnieuwe spelshow Deze quiz is voor jou. „De prijzenpot komt echt terecht bij mensen die pech op pech op pech hebben gehad, waardoor de zon weer even gaat schijnen.”