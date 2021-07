Eerste Nederlandse Anne Frankfilm al in september in de bios

Mijn beste vriendin Anne Frank is de eerste Nederlandse bioscoopfilm over Anne Frank. De film van regisseur Ben Sombogaart (De Tweeling) concentreert zich op de vriendschap tussen Anne en Hannah Goslar. Zij waren boezemvriendinnen toen de oorlog uitbrak, maar verloren elkaar uit het oog toen de familie Frank in 1942 onderdook in het Achterhuis. Pas in concentratiekamp Bergen-Belsen zagen de meisjes elkaar terug. Goslar overleefde het nazikamp; zij is inmiddels 92 jaar oud.

Actrice Aiko Beemsterboer speelt de rol van Anne Frank. Hannah Goslar wordt vertolkt door actrice Josephine Arendsen. Stefan de Walle zal te zien zijn als Otto Frank, de vader van Anne die als enige van het gezin de Tweede Wereldoorlog overleefde.