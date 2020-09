The Rock ramt eigen toegangspoort kapot

„Niet mijn beste moment”, schrijft de acteur op Instagram. Door de stevige stormen was de stroom rondom zijn villa uitgevallen, waardoor het hek niet meer openging. De reparateur zou er pas in 45 minuutjes kunnen zijn, maar daar had The Rock geen tijd voor.

Daarom nam hij het heft in eigen handen en rukte de poort los van de muur, zodat hij op tijd kon komen voor een draaidag. Dwayne, die net hersteld is van een coronabesmetting, heeft deze week namelijk weer zijn werk als acteur opgepakt voor de Netflix-Film Red Notice.

Slecht humeur

De reparateur van de poort was ’zowel vol ongeloof als vol angst’ door de actie, schrijft The Rock op Instagram. In een filmpje zien we hoe het hek op het gras ligt en de stalen behuizing uit de bakstenen muur is getrokken.

De krachtpatser is niet trots op wat hij heeft gedaan. „Ik had last van een slecht humeur, daar hebben we allemaal wel eens last van.”