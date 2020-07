Waar blijft album Kanye West?

Het missen van muzikale deadlines is de rapper overigens niet vreemd. In het verleden stelde de perfectionistische Kanye het uitbrengen van platen al op het allerlaatste moment uit omdat hij nog niet tevreden was en dingen wilde aanpassen.

De rapper heeft na een tumultueuze week wellicht ook andere dingen aan zijn hoofd. Kanye, die worstelt met een bipolaire stoornis, was zondag trending op Twitter na zijn eerste presidentiële campagnebijeenkomst. Zo barstte de rapper, die een gooi doet naar het Amerikaanse presidentschap, in tranen uit toen hij vertelde bij zijn vrouw Kim Kardashian te hebben aangedrongen op een abortus toen ze zwanger was van hun eerste kind.

Ook de dagen erna waren fans bezorgd over het gedrag van hun idool. Die werden aangewakkerd door talloze opmerkelijke tweets van Kanye. Zo zei hij onder meer dat Kim en zijn schoonmoeder Kris Jenner hem wilden opsluiten en dat hij zijn kinderen niet mag zien. Ook schreef Kanye dat hij al een jaar lang probeert te scheiden.

Kim liet donderdag op Instagram weten hoe hun gezin wordt beïnvloed door de bipolaire stoornis van Kanye. Ondertussen zou ze wanhopig contact met Kanye proberen te krijgen, die intussen in een afgeschermde boerderij zit.