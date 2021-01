Duncan Laurence in jury Frans nationaal Songfestival

De winnaar van het Eurovisiesongfestival van 2019 krijgt negen collega-juryleden waaronder de wereldberoemde designer Jean-Paul Gaultier en zanger Amir, die in 2016 namens Frankrijk meedeed aan het songfestival.

In totaal zijn nog twaalf artiesten in de race om de Franse inzending te worden. De beslissing valt in een liveshow vanuit Parijs. Wanneer deze plaatsheeft, is nog niet bekendgemaakt.

Het Eurovisie Songfestival vindt plaats tussen 18 en 22 mei in Rotterdam. Namens Nederland doet Jeangu Macrooy mee.