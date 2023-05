Premium Het beste van De Telegraaf

1976-2023 Overleden MasterChef-presentator Jock Zonfrillo (46) gaf onlangs aan veel stress te hebben

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Jock Zonfrillo werd slechts 46 jaar.

Met verbijstering hebben internationale topkoks, van Jamie Oliver tot Gordon Ramsey, gereageerd op het plotselinge overlijden van de Australische meesterchef en tv-persoonlijkheid Jock Zonfrillo (46). De doodsoorzaak is nog niet bekend. Maar feit is dat de in Schotland geboren Zonfrillo een stressvol leven leidde en in zijn jonge jaren dakloos en zelfs heroïneverslaafd is geweest.