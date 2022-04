Zien: eerste beelden van Harry en Meghan in Nederland

De hertog van Sussex, die het sportevenement heeft geïnitieerd, blijft in ieder geval tot de sluitingsceremonie op zaterdag 22 april in Nederland. Zijn vrouw Meghan gaat eerder terug naar Californië, waar het stel woont met kinderen Archie en Lilibet.

(Tekst loopt door onder de foto.)

Ⓒ Frank Waals

Het is de eerste keer sinds de uitvaart van prins Philip, die op 9 april vorig jaar overleed, dat prins Harry weer in Europa is. Vlak voor hun bezoek aan Nederland hebben Harry en Meghan een verrassingsbezoek aan Engeland gebracht. Daar hebben ze op Windsor Castle Harry's oma, koningin Elizabeth, en zijn vader prins Charles ontmoet. Het stel wilde lange tijd niet naar Engeland reizen omdat de twee het idee hadden daar niet veilig te zijn. Voor Meghan is het de eerste reis buiten de Verenigde Staten sinds hun stap terug binnen het Britse koningshuis.

In 2020 legden Harry en Meghan al hun koninklijke taken en titels neer en het stel verhuisde naar Californië. Het vertrek van Harry en Meghan leverde hen veel kritiek op. De band met de familie zou sindsdien moeizaam zijn.

(Tekst loopt door onder de foto.)

Ⓒ Frank Waals

Ook koning Willem-Alexander en prinses Margriet, erevoorzitter van het Comité van Aanbeveling van de Invictus Games Den Haag 2020, zijn aanwezig. Margriet woont, net als prins Pieter-Christiaan en premier Mark Rutte de openingsceremonie bij, koning Willem-Alexander de sluitingsceremonie.

(Tekst loopt door onder de foto.)

Ⓒ Frank Waals

Beveiliging

Fotografen en journalisten moeten zich aan strenge regels houden. Naar verluidt is de hertog van Sussex, die het sportevenement voor fysiek en mentaal gewonde militairen heeft bedacht, bang dat de media voor onrust zorgen. Door middel van een dranghek worden de fotografen, verslaggevers en filmploegen in het Zuiderpark op afstand gehouden van Harry en Meghan. Zij lopen over een pad langs de sporters om hen te begroeten, waarna zij naar binnen gaan in het zogenoemde Nations Home. Aan vertegenwoordigers van de media is gevraagd niet langs het hek te duwen en te rennen, maar alleen te bewegen binnen een begeleid groepje. Ook mogen er achter het hek geen op afstand te besturen camera’s geplaatst worden.

Wie wel in de buurt van het paar mag komen, is Netflix. De streamingdienst volgt het echtpaar voor een serie over de Invictus Games, die zaterdag beginnen. Ook veel Britse media zijn aanwezig om de Sussexes te volgen tijdens hun bezoek aan Den Haag.

De grote media-aandacht voor Harry en Meghan is een belangrijke reden waarom het echtpaar een stap terug heeft gedaan binnen het Britse koningshuis. De prins besloot vorige maand niet naar de herdenking van zijn opa prins Philip te gaan omdat hij zijn beveiliging uit Amerika niet mocht meenemen en zich daardoor niet veilig te voelen.