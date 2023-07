Nick Schilder heeft breuk met Simon Keizer nog niet verwerkt

De zanger schoof donderdag aan bij Renze om te vertellen over zijn solo plannen, maar zijn tijd met Simon blijkt hem nog niet los te laten. Zo heeft hij de laatste tijd op het podium ’veel flashbacks’ naar de jaren dat hij met zijn jeugdvriend optrad. „Ik denk dat ik er onbewust een soort film van aan het monteren ben in mijn hoofd, het is toch een verwerkingsproces.”

Nick geeft toe dat hij geregeld vol nostalgie terugkijkt, bijvoorbeeld toen hij langs hun oude middelbare school reed. „We waren kids toen we elkaar leerden kennen, we waren zestien. We waren net 22 toen de eerste single uitkwam.” Die herinneringen roepen de nodige emotie bij hem op.

Nieuwe energie

Toch kijkt hij langzaam maar zeker ook naar de toekomst. Bouwen aan zijn solocarrière geeft nieuwe energie „Het gesprek was een jaar lang: hoe is het nu, heb je er echt voor gekozen? Nu is er nieuwe energie, dat is fijner.” Shatterproof is de eerste van Nicks vijftig nieuwe liedjes. De single kwam begin juni uit, volgend jaar start de Volendammer met een tournee langs de Nederlandse theaters.