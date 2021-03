Aaron Carter en verloofde verwachten een kindje

In de video laat Aaron (33) een zwangerschapstest zien, terwijl hij wacht op het resultaat. „Je kan het zien. Je bent zwanger”, zegt hij tegen Melanie.

Het is niet de eerste keer dat Melanie zwanger is. In juni kreeg de vriendin van de zanger een miskraam. „We hebben wat tijd nodig, moeten haar laten helen en dan gaan we het opnieuw proberen”, zei Carter daarna. „Dat willen we allebei. En ik ga voor haar zorgen.” De twee zijn sinds begin vorig jaar bij elkaar en zijn een half jaar later verloofd.