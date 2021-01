Bow Wow onder vuur na optreden in bomvolle club

Mensen in het publiek dragen bovendien geen mondkapjes, terwijl dat wel door de autoriteiten wordt aangeraden. Texas is tijdens de coronapandemie een van de zwaarst getroffen staten in de Verenigde Staten. Veel Twitteraars vinden het optreden van Bow Wow onbegrijpelijk en onverantwoord. „Jullie riskeren allemaal je leven voor BOW WOW?”, schrijft iemand. „Ik heb erover nagedacht en heb besloten dat ik niet wil doodgaan voor Bow Wow”, laat iemand anders weten.

In een aantal inmiddels verwijderde tweets reageert de rapper op de aantijgingen. „Ik werd net wakker en oh, daar gaan we weer. Ik kom al het hele jaar op feestjes. Ik droeg mijn mondmasker in de club. Ik kan niet hosten met dat ding op”, schreef hij. „Ik zweer dat ik mijn masker in de club droeg totdat ik de microfoon oppakte. Zo simpel is het. Ik houd altijd ontsmettingsmiddel bij me.”

De 33-jarige rapper verwees ook naar de verschillende regels die staten tijdens de pandemie hanteren. „Texas is open. Atlanta is open. Ik kan er niks aan doen dat ik in een stad woon die al sinds het voorjaar open is.”