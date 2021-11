Ye verwijdert al zijn Instagram posts

De zanger gaat door een moeilijke periode nadat Louis Vuitton-ontwerper Virgil Abloh op 41-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van kanker. Ye zag Abloh als zijn creatieve protegé en wijdde zijn laatste gebedsdienst The Sunday Service aan hem. Ook Ye's aanstaande ex-vrouw Kim Kardashian herdacht Abloh met een persoonlijke post. Ook zij had een warme band met de ontwerper en is zeer verdrietig door zijn overlijden. Dat betekent echter niet dat dit Ye en Kim weer dichter bij elkaar brengt.

Eerder deze week liet Ye weten spijt te hebben van zijn kandidaatstelling voor het Amerikaanse presidentschap in 2020 en zijn uitlatingen over de abortus die hij oorspronkelijk wilde laten plegen op North, de oudste dochter van Kim en Kanye. Deze uitspattingen zouden voor Kim de druppel zijn geweest die de emmer deed overlopen wat betreft hun huwelijk. Hoewel Ye zijn gezin graag weer samen zou willen zien, vermaakt Kim zich met komiek Pete Davidson, met wie ze afgelopen weekend in Los Angeles werd gespot.