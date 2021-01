Veteraan Tom Moore opgenomen in ziekenhuis

In een verklaring legt ze uit dat hij de afgelopen weken behandeld werd voor een longontsteking en hij afgelopen week positief werd getest. „Hij was thuis tot vandaag, toen bleek dat hij hulp nodig had met ademen”, laat ze weten. Ook maakt ze duidelijk dat hij niet op de intensive care ligt.

De honderdjarige ’Captain’ Tom werd wereldberoemd toen hij al wandelend door zijn achtertuin ruim 33 miljoen pond inzamelde voor de strijd tegen het coronavirus. Hij is in juli geridderd en er is een biopic over hem in de maak. Hier zei hij zelf over: „Ik ken geen 100-jarige acteurs, maar ik weet zeker dat Michael Caine of Anthony Hopkins het geweldig zouden doen als ze zichzelf ouder zouden willen maken.”