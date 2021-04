Snoop Dogg wordt 'Mega Mentor' bij The Voice

Snoop gaat de kandidaten bijstaan in de knock-outrondes, die op 19 april van start gaan. Alle deelnemers krijgen daarin individuele begeleiding van niet alleen hun coaches, maar ook de rapper. De huidige coaches zijn Kelly Clarkson, John Legend, Blake Shelton en Nick Jonas. Ariana Grande maakte eerder deze week bekend dat zij Nick in het komende seizoen zal vervangen.

The Voice werd bedacht door John de Mol en Roel van Velzen en ging in 2010 van start als The Voice of Holland. Een jaar later volgde de Amerikaanse versie, die dus simpelweg The Voice heet. Het format en varianten The Voice Kids en The Voice Senior waren in de afgelopen tien jaar in meer dan honderd landen te zien.