Mariska van Kolck in Heijermans-musical

Sinds de première in 1900 is Op hoop van zegen het meest gespeelde Nederlandse toneelstuk en staat de toneelversie met regelmaat op het repertoire van de diverse Nederlandse en internationale toneelgezelschappen. In 1986 werd het verhaal verfilmd met Kitty Courbois, Huub Stapel en Danny de Munk in hoofdrollen. Op hoop van zegen vertelt over het wel en wee van de vissersweduwe Kniertje en de andere vrouwen die hun mannen en zonen aan het eind van de negentiende eeuw aan de zee verloren.

Bill van Dijk is in de nieuwe versie te zien als de hardvochtige Reder Ros en Mariska van Kolck als Kniertje. Op hoop van zegen zal van half januari tot juni 2019 in de theaters te zien zijn. De landelijke première is op 28 januari 2019 in het Zaantheater in Zaandam.