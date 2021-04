Kanye West tekent deal met Netflix voor eigen docuserie

In de serie wordt materiaal vertoond van de afgelopen 20 jaar uit het leven van Kanye, meldt The Wrap. Het muzikale videoduo Coodie & Chike is verantwoordelijk voor de regie, nadat de twee al eerder videoclips van Kanye maakten. Volgens bronnen zou West ruim 25 miljoen euro krijgen voor de serie, al kregen Amerikaanse media dat niet bevestigd.

Kanye zou Coodie & Chike jarenlang toestemming hebben gegeven om hem te filmen, zonder dat er destijds een plan lag voor een docuserie. Ondermeer de dood van Kanyes moeder Donda komt aan bod, evenals de switch die de zanger maakte naar de modewereld en daarmee zeer succesvol werd.

Het is vooralsnog onduidelijk of de veelbesproken scheiding van Kim Kardashian en Kanye West ook in beeld wordt gebracht.