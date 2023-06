Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik wil hoop laten gloren’ Lysette van Geel schreef jeugdboek over opgroeien in armoede

Door Bernice Breure Kopieer naar clipboard

Lysette van Geel:,,Ik wil de lezers niet te verdrietig maken, maar wel eerlijk zijn.’’ Ⓒ Matty van Wijnbergen

Sinds de mannen met hun brieven langskomen, ziet de moeder van Adam eruit als een leeggedrukte tube ketchup. Hoewel ze steeds in bed ligt, blijft ze moe. ’Mama lijkt wel een vaag kopietje van hoe ze er vroeger uitzag. De kleuren zijn bijna weg. Ze is aan het verdwijnen’, constateert de achtstegroeper in het jeugdboek Mijn moeder is een dekbed van Lysette van Geel.