Star Trek-actrice Terry Farrell trouwt Adam Nimoy

De 54-jarige Farrell, die jarenlang de rol van Jadzia Dax speelde in de serie Star Trek: Deep Space Nine, en de 61-jarige Nimoy kondigden in augustus hun verloving aan. Ze waren allebei een keer eerder getrouwd.

