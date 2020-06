Terry Crews biedt Gabrielle Union excuses aan vanuit ’bevoorrechte positie’

In een serie tweets laat Crews weten dat de protesten rond de dood van George Floyd hem aan het denken hebben gezet. Hij haalt behalve wit privilege ook seksediscriminatie aan. „Ik zie in dat ik als man in een seksistische maatschappij ook bevoorrecht ben. En dat privilege werkt door in mijn gemeenschap, voor mij als zwarte man in relatie tot zwarte vrouwen.” Hij zegt daarom iets goed te maken te hebben met hen, en met Union in het bijzonder, ’voor het niet erkennen van mijn bevoorrechte positie, zeker op de werkvloer.’

Afgelopen najaar werd het contract van Union bij de talentenjacht niet verlengd. Volgens de actrice was dat omdat ze haar beklag had gedaan over de werksfeer bij het programma. Ze stelt dat ze meerdere keren heeft geklaagd over vrouwonvriendelijke en racistische opmerkingen. In januari gaf Crews aan haar ervaringen niet te delen.

Zender NBC deed onderzoek naar de kwestie, maar concludeerde dat er geen bewijs is dat het ontslag van Union te maken had met haar klachten. Het oud-jurylid diende donderdag een aanklacht in tegen de producenten van het programma.