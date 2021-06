Meghan geeft eerste interview sinds geboorte Lili

Volgens Scobie wordt het interview het enige gesprek dat de vrouw van prins Harry met de media heeft over haar kinderboek The Bench. Het boek verscheen vorige week en gaat over de bijzondere relatie tussen een vader en een zoon, gezien door de ogen van een moeder.

The Bench is voortgevloeid uit een gedicht dat Meghan in 2019 als vaderdagcadeau aan haar man prins Harry gaf, een maand na de geboorte van zoon Archie.

Meghan beviel op 4 juni van haar tweede kindje, die voluit Lilibet ’Lili’ Diana Mountbatten-Windsor heet, en naast Queen Elizabeth ook is vernoemd naar de moeder van de prins. Het meisje is de achtste in lijn van de Britse troonopvolging.