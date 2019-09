Fans reserveren massaal ’nieuw’ album Miles Davis

De trompettist, die in 1991 op 65-jarige leeftijd overleed, nam Rubberband in 1985 op, maar wisselde vervolgens van platenmaatschappij. Zijn nieuwe label Warner Bros Records was echter niet zo te spreken over de door funk geïnspireerde plaat en besloot hem niet uit te brengen. In juni werd bekend dat Rubberband alsnog verschijnt, nadat de vorig jaar verschenen titeltrack enthousiast was ontvangen.

Het album maakt deel uit van een flinke discografie. Davis bracht maar liefst 51 studioplaten uit.