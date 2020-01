Bedankje Harry en Meghan leidt tot discussie

Ⓒ REUTERS

Prins Harry en echtgenote Meghan zijn weer terug in Londen. Dat blijkt uit de mededeling van Buckingham Palace dat de hertog en hertogin van Sussex dinsdag langsgaan bij de Canadese hoge commissaris (ambassadeur). Ze willen hun waardering overbrengen voor de gastvrijheid in de afgelopen maand. Het echtpaar hield met zoon Archie een met veel geheimzinnigheid omgeven vakantie in onder meer de provincie Brits-Columbia.