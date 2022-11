Amerikaanse rapper B. Smyth (28) overleden

Kopieer naar clipboard

Rapper B. Smyth (2013) Ⓒ ANP/HH

De Amerikaanse hiphopartiest B. Smyth is op 28-jarige leeftijd overleden. Dat maakte zijn broer Denzil bekend via een bericht op Instagram. „Tot mijn grote verdriet moet ik meedelen dat mijn broer is overleden”, aldus Denzil.