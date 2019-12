Danny Vera stoot Marco Borsato van de troon Top 2000

De hoogste nieuwe binnenkomer in de Top 2000 was tot nu toe Adele met Someone Like You op nummer 6 in 2011. De hoogste nieuwe binnenkomer uit Nederland was Marco Borsato. Hij kwam in 2006 met Rood binnen op de zeventiende plek.

Een andere nieuwe Nederlandse binnenkomer is Normaal met De boer dat is de keerl. Team Agro NL had boeren opgeroepen massaal te stemmen op het nummer en dat is gelukt. Het liedje staat op de negende plaats. Ook de nummer 6 is een artiest van eigen bodem. Boudewijn de Groot is met Avond van de tiende naar de zesde plek gestegen.

Het succes van Vera’s Roller Coaster gaat ten koste van Led Zeppelin. De band is met Stairway To Heaven gedaald naar de vijfde plek. Ook de andere liedjes in de top 10 zijn bekende titels. Zo staat Pearl Jam met Black wederom op de zevende plaats. Coldplay is met Fix You van 9 naar 8 gestegen en Pink Floyd staat op 10 met Wish You Were Here, vijf plekken lager dan vorig jaar.

De volledige lijst wordt op 20 december onthuld en is traditiegetrouw tussen kerst en oud en nieuw in zijn geheel te horen op NPO Radio 2.