De Verhulstjes reizen voor realityshow af naar Scandinavië

„Groetjes vanop zee! Want De Verhulstjes vertrekken op cruise door Scandinavië voor een nieuw seizoen dit najaar”, meldt zender Play4 op Instagram bij een foto van Gert, Ellen, Viktor en Marie op een cruiseschip.

Het gezin is zondagavond per boot vertrokken en komt over een aantal dagen aan in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Verder doen ze de Noorse dorpen Hellesylt, Ålesund en Flåm aan.