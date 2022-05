Paul Witteman acht kans op nieuw programma ’zeer klein’

„Het zal misschien niet de laatste keer zijn, deze avond, dat je me op televisie ziet”, zei Witteman aan tafel. „Als mensen zeggen: ik wil graag dat je juryvoorzitter wordt van een klassiek programma, nou, dan doe ik dat. Dat vind ik leuk. Maar in termen van, Witteman gaat weer een nieuw programma in elkaar timmeren en de komende tien jaar zien we hem op de buis, die kans acht ik zeer klein.”

Volgens Witteman zijn er „ergere dingen” dan stoppen. Podium Witteman doet het „ontzettend goed”, zei hij „Daardoor kun je vertrekken op een manier die bevrediging wekt.” De laatste twee weken nadat hij zijn afscheid van het programma aankondigde heeft hij „aardige en ondersteunende reacties” gehad. „Dat is voor iemand met een wankel geloof in zichzelf mooi meegenomen.”

De laatste aflevering van het NTR-muziekprogramma Podium Witteman is op zondag 15 mei te zien op NPO 2. De omroep is met de NPO in gesprek over een opvolger voor Podium Witteman.