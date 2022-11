Peter Gillis ziet af van hoorzitting over dwangsom van één miljoen

Peter Gillis ziet af van een hoorzitting bij de gemeente Peel en Maas in zijn bezwaar tegen een dwangsom van een miljoen euro. Die is hem door de gemeente opgelegd vanwege de illegale huisvesting van arbeidsmigranten op vakantiepark De Berckt in het Limburgse dorp Baarlo. Deze camping is eigendom van de Oostappen Groep van Gillis.