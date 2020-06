Gwyneth Paltrow met nieuwe kaars: ruikt naar haar orgasme

Op haar lifestyleplatform Goop verkoopt Paltrow een geurkaars die ruikt naar haar orgasme.

Volgens de omschrijving van de kaars is de geur samengesteld uit pompelmoes, neroli en rijpe cassisbessen vermengd met buskruitthee en rozen voor een geur die sexy, verrassend en enorm verslavend is.

De This Smells Like My Orgasm-kaars is momenteel via het platform te reserveren en kost 66,50 euro.