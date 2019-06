Willem-Alexander en Máxima genieten van Friese zeilvakantie

Koning Willem-Alexander werd zondag onder meer gespot en gefotografeerd in Hindeloopen en Koudum, waar de Lemsteraak die prinses Beatrix in 1956 cadeau kreeg voor haar achttiende verjaardag lag afgemeerd.

Zaterdag meldde het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium in Franeker al dat het koninklijk gezin er een privébezoek had gebracht. Het planetarium veronderstelde dat het uitstapje was geïnspireerd op een streekbezoek enkele jaren eerder.

De prinsessen hebben de komende week een aantal dagen thuis het rijk alleen wanneer Willem-Alexander en Máxima een driedaags staatsbezoek brengen aan Ierland. Begin volgende week gaan ze ook naar Engeland, waar de koning maandag in Windsor wordt geïnstalleerd in de Orde van de Kousenband. Een dag later is het koningspaar te gast bij de paardenraces van Royal Ascot.

