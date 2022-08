Owen Wilson ’meerdere keren’ door Marvel berispt om delen details

Wilson speelt in de serie op Disney+ de rol van Mobius, een manager van de Time Variance Authority, een organisatie die de tijdlijnen in het Marvel-universum monitort. Momenteel wordt het tweede seizoen in Londen opgenomen. „We gaan zien wat er gaat gebeuren”, zegt hij over de tweede reeks. „Ik word nu gelijk heel zelfbewust, omdat Marvel een beetje gespannen is.”

De acteur wordt vervolgens gevraagd of hij door Marvel weleens op de vingers is getikt, omdat hij mogelijke details over Loki had verklapt. „Jazeker, meerdere keren.” Zo verklapte Wilson vorig jaar dat zijn personage in de serie een snor had, waardoor duidelijk werd welke rol hij zou gaan spelen.

Eerder dit jaar moest actrice Tessa Thompson nog haar excuses aanbieden aan Marvel nadat ze een foto had gedeeld van de nieuwe outfit van haar personage Valkyrie in Thor: Love and Thunder.