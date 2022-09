David Beckham meer dan 12 uur in rij voor afscheid koningin Elizabeth

Sommige beroemdheden, waaronder politici, hoefden minder lang te wachten om afscheid van Elizabeth te nemen. Voor Beckham was dat privilege niet weggelegd. Dat leek hem niet te deren. „Het is een droevige dag, maar wel eentje om te herinneren”, zei hij.

Ook keek hij nog even terug op momenten waarop hij Elizabeth ontmoette. „Het meest bijzondere moment voor mij was toen ik mijn lintje kreeg. Ik nam mijn grootouders mee die heel koningsgezind waren. Ik prijs mij gelukkig dat ik een paar momenten in mijn leven in de buurt van de koningin mocht zijn.”