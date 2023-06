BnnVara stopt met Op1 vanwege ’conflict en onveilige werksfeer’

Franse stopte vorige week na vier jaar bij Op1 omdat Huisjes, overkoepelend coördinator bij de NPO 1-talkshow, voor een „voor haar persoonlijk onveilige werkomgeving” zou hebben gezorgd. BnnVara zou daarna hebben geopperd dat Huisjes zijn zogeheten penvoerderschap moest neerleggen, maar daarin bleek geen beweging mogelijk. Ook zou Huisjes niet bereid zijn tot een onderzoek naar de werksfeer. Volgens de Volkskrant is er al langer onvrede over het leiderschap van de WNL-hoofdredacteur bij Op1.

Eerder woensdag werd bekend dat BnnVara vanwege een „verschil van inzicht over de aansturing en invulling van het programma” stopt met de talkshow. Een precieze reden werd niet gegeven. De overige omroepen die Op1 maken lieten daarna weten dat er al enkele weken gesproken wordt over een andere redactionele structuur „om een meer eigen geluid te kunnen laten horen.”

Van Rijn

Huisjes zegt in een reactie tegen het ANP dat alle Op1-medewerkers dit jaar zijn gewezen op de mogelijkheid om hun ervaringen te delen met de commissie Van Rijn, die op dit moment onderzoek doet naar het grensoverschrijdend gedrag binnen de NPO en in Hilversum. „Dat is vandaag ook verteld aan alle medewerkers. Een veilige werkomgeving staat voorop”, stelt hij. „De (eind)redacteuren van omroepen en TVBV kunnen gesprek aangaan met een onafhankelijke deskundige, van wie we graag het advies ter harte willen nemen. Mensen moeten goed en fijn kunnen werken.”

Volgens Huisjes is recent gewerkt aan een verbeterde structuur om te hoge druk bij eindredacteuren weg te halen. „In deze reorganisatie is niemand een persoonlijk bedoeld verwijt gemaakt”, zegt hij. „Het is een gezamenlijke taak van omroepen en producent om zowel een journalistiek goed programma te maken als om te veel druk bij eindredacteuren te vermijden”

BnnVara zegt in een reactie niets te willen toevoegen aan het Volkskrant-artikel.