Jandino heeft veel gelachen tijdens lunch met koningspaar

„Mooie gesprekken gevoerd en veel gelachen”, schrijft Jandino op Instagram. Jandino was net als vijftien andere gasten uitgenodigd vanwege een bijzondere prestatie. De komiek mocht aanschuiven vanwege het winnen van de Gouden Kalf van het Publiek voor Bon Bini Holland 2 eind vorig jaar.

„Het leukste vond ik toch, dat de koning zei; onze dochters hebben ons gek gemaakt met de Bon Bini Holland-films. Vind ik best leuk”, vervolgt hij.

Jandino bedankt ook de koninklijke staf. „Van de toiletdame tot de marechaussee. Iedereen loopt daar met een smile op hun gezicht en dat is aanstekelijk.”

’Zwarte Piet is racisme’

Naast Jandino stonden ook onder anderen zangeres Davina Michelle, presentatrice Nienke Plas en handbalster Estavana Polman op de gastenlijst. Ook actrice Hannah Hoekstra behoorde tot de genodigden. Zij besloot van de gelegenheid gebruik te maken om een statement te maken. Hoekstra droeg een shirt met de tekst ’Zwarte Piet is racisme’.

„Ik zal dit soort shirts blijven dragen tot we een mooie, inclusieve toekomst hebben bereikt waarin we allemaal gelijk zijn en waarin niemand in Nederland meer pijn heeft om dit soort oude tradities”, aldus de actrice aan BuzzE. „Ik hoop dat het shirt sommige mensen aan tafel heeft aangezet tot nadenken.”