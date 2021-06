Heeft Matthew Perry alweer een nieuwe liefde?

Hoewel Matthew Perry nog geen week zijn verloving heeft verbroken, speculeren fans nu al over een relatie met zijn assistente Briana Ⓒ Instagram / Getty Images

De onverwachte verbroken verloving van Matthew Perry leek een teken aan de wand dat de Friends-ster teruggevallen was in zijn oude verslavingen. Met speculaties over een nieuwe liefde en een 20-jarig meisje dat beweert via een dating-app met hem geflirt te hebben, ligt het echter meer voor de hand dat hij in een ander oud patroon is teruggevallen: dat van vrouwen versieren!