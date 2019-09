Ook nare tweets Marga Bult gevolg van hack

„Lieve mensen, dank voor reacties en pb’s aangaande enkele verwarrende berichten welke gisteravond laat op mijn Twitter zijn verschenen”, meldt de zangeres van de hit Rechtop in de wind. „Ik ben #gehackt. Mijn wachtwoord is inmiddels veranderd en het probleem is dus opgelost! Fijne dag allen!”

Het is niet exact duidelijk om welke berichten het gaat. De verwarrende posts lijken verwijderd te zijn. Bult is niet de eerste BN’er deze week van wie het account gehackt zou zijn. Via het account van Wendy van Dijk werden afgelopen weekend een aantal gemene berichten over Chantal Janzen geliket. Van Dijk claimde daarop dat haar account zou zijn gehackt.