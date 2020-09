Voormalig topman Elite en ex-man Linda Evangelista beschuldigd van verkrachting

Zij baseren zich op juridische documenten die door een aanklager in Parijs worden onderzocht. Hierin stellen twee voormalige modellen dat zij in de jaren ’80 en ’90 zijn verkracht door Gérald Marie (70) toen zij respectievelijk 17 en 20 jaar waren. Marie was destijds voorzitter van de Europese tak van het gerenommeerde modellenbureau Elite Model Management.

Een derde vrouw stelt dat Marie haar in dezelfde periode aanrandde tijdens een vergadering in zijn kantoor van Elite in Parijs. Uit brieven aan de Parijse rechtbank blijkt dat ook BBC-journalist Lisa Brinkworth stelt lastiggevallen te zijn door Marie toen zij daar in 1998 undercover was.

Een van de voormalige modellen, Carré Otis (51) was eerder getrouwd met acteur Mickey Rourke. Ze zegt dat ze zich destijds niet durfde uit te spreken, maar nu niet langer wil zwijgen over ’niet toelaatbare acties van mannen met macht, die blijkbaar straffeloos hun gang kunnen gaan’.

Marie, momenteel voorzitter van het Parijse modellenbureau Oui Management, ontkent de beschuldigingen.