The Roots en Aloe Blacc op North Sea Jazz

Het is de derde keer op rij dat The Roots acte de présence geven in Ahoy. De Amerikaanse groep, die de vaste huisband is in de Amerikaanse The Tonight Show van Jimmy Fallon, speelde vorig jaar samen met Usher op het festival. Dit jaar treden ze op als The Roots & Friends.

Met Wie is de Mol?-winnaar Ruben Hein en Jett Rebel zijn er ook bekende Nederlandse namen toegevoegd aan de line-up. In een eerder stadium maakte de festivalorganisatie al de namen van onder meer N.E.R.D, Emily Sandé, Gregory Porter met Metropole Orkest en Earth Wind & Fire bekend.