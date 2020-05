Advocaat: Amanda Bynes is toch niet zwanger

„Amanda is niet zwanger”, aldus Esquibias. De advocaat voegde daaraan toe dat Amanda op het moment op een veilige plek verblijft en niet in een sobere woonvoorziening is opgenomen.

De 34-jarige voormalige actrice maakte in maart bekend dat ze zwanger was van haar eerste kind met haar verloofde Paul Michael. Destijds plaatste ze een foto van een echo, die ze kort daarna weer verwijderde.