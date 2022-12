Prins Harry in volgende delen docu: paleis loog om William te beschermen

„Ik vraag me af wat er met ons was gebeurd als we niet weg waren gegaan”, zegt prins Harry in de trailer. Meghan wijst erop dat hun beveiliging was ingetrokken. „Iedereen in de wereld wist waar we waren.”

De prins suggereert in de trailer dat het hof loog om zijn broer prins William te beschermen. „Ze waren nooit bereid om de waarheid te vertellen om ons te beschermen”, zegt hij. Ook stelt de zoon van koning Charles dat het paar slachtoffer was van „gaslighting”, oftewel geestelijke manipulatie.

De eerste drie afleveringen van de Netflix-docu waren vorige week donderdag al te zien. Daarin vertelde het stel onder meer over hoe ze elkaar ontmoetten, Harry’s moeder prinses Diana en de slechte verhouding met de Britse paparazzi.

Volg vanaf 9 uur ons live verslag.