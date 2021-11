Maarten van Rossem voelt zich ’opgelicht’ door Per Seconde Wijzer

De historicus had bij de quiz interessegebieden aangegeven waar de vragen die hij in de uitzending zou krijgen, volgens hem specifiek over zouden gaan. Al zegt Maarten van Rossem er ’niet al te veel woorden aan vuil’ te willen maken, hij legt wel graag uit hoe hij zijn deelname aan de jubileumuitzending vorige week heeft ervaren.

„Hier kun je een interessegebied aanwijzen en dat had ik gedaan. En dat interessegebied was vrij simpel, de Verenigde Staten na ’45 met bijzondere aandacht voor de buitenlandse politiek. En mogelijkerwijs een vraag over auto’s. Maar met de beste wil van de wereld kun je toch niet zeggen dat dat interessegebied daadwerkelijk ook onderwerp was van de vragen.” De historicus vond de drie vragen die hij kreeg, onder andere over de Nederlandse bezetting van 1940-1945, maar ’rare vragen’. „Dat hadden we niet afgesproken.” Hij voelde zich dan ook ’opgelicht’. „Ik heb ze nog een boze mail gestuurd. Maar ze wisten van de prins geen kwaad.”

’Leuke invalshoeken’

Een woordvoerder van BnnVara laat namens de redactie van Per Seconde Wijzer aan De Telegraaf weten dat deelnemers inderdaad een interessegebied aangeven en dat de redactie daar ’juist geprobeerd heeft leuke invalshoeken bij te bedenken’. „We zijn binnen zijn terrein van de twintigste eeuw gebleven, en dan met name van de VS en de Koude Oorlog. Het is niet zo dat een speler alleen maar vragen krijgt binnen één specifiek interessegebied. Wij proberen altijd aan te sluiten op de kennis van een speler, maar op een originele manier. Dat is de aard van de quiz.”

De redactie vindt het dan ook jammer dat Maarten van Rossem het zo anders heeft ervaren. Die sprak over een ’onaangename ervaring’. „De redactie was juist zo blij met de deelname van Van Rossem! (...) Helaas blijkt uit zijn reactie dat Van Rossem het anders heeft ervaren.” De redactieleden benadrukken nog maar eens de positieve kanten van zijn deelname: „Terwijl hij een mooie score heeft gehaald, en interessante dingen heeft verteld rond de personen en zaken die in de vragen aan bod kwamen. Mede dankzij Van Rossem is een mooi bedrag naar het UNICEF-vaccinatieprogramma COVAX gegaan. Daarom willen we hem nogmaals danken voor zijn deelname.”