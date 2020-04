Kroon op werk The Smiths

The Smiths in 1987 met v.l.n.r. Andy Rourke, Johnny Marr, Morrissey en Mike Joyce. Ⓒ Foto Hollandse Hoogte

Het is haast niet te bevatten dat er in Nederland nauwelijks draagvlak was voor The Smiths. De band uit Manchester had zich halverwege de jaren tachtig in Groot-Brittannië al ruimschoots bewezen, maar zou met The Queen is dead, de opvolger van het briljante Meat is murder, pas echt muziekgeschiedenis schrijven.