Bijna 3 miljoen kijkers voor Oranje Leeuwinnen

Het is daarnaast de best bekeken wedstrijd van de Nederlandse voetbalsters tijdens dit toernooi. Voor de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland zaten 1,6 miljoen mensen voor de buis gekluisterd terwijl het duel tegen Kameroen (3-1) door ruim 2,2 miljoen mensen werd bekeken. De eerstvolgende wedstrijd is dinsdag. Dan treffen de dames Japan.

Het NOS Journaal van 20.00 uur wist als tweede de meeste mensen te boeien, bijna 2,3 miljoen. The Great British Bake Off was met 952.000 kijkers als derde het populairst. Zomer met Art is met 303.000 kijkers net terug onderaan in de Top 25 van bestbekeken programma’s.