Justin Bieber wil zingen in Kanye’s kerk

De 25-jarige zanger vertelde dit aan TMZ terwijl hij de kerk verliet. Of Kanye West hem werkelijk onderdeel laat zijn van zijn wekelijkse zondagsdiensten, is nog de vraag. In elk geval kunnen ze elkaar de hand schudden als het gaat om de toewijding aan hun geloof. Kanye West is al een tijdje bezig om zijn eigen kerkdiensten op zondag te organiseren.

Op Instagram liet Justin vandaag nog weten dat zijn mentale problemen nog niet voorbij zijn, maar dat hij steun vindt in zijn geloof. Ook ziet hij de obstakels in zijn leven als iets waarmee je blij moet zijn; zo leerde hij uit de bijbel, schrijft hij. „Dat klinkt gestoord aangezien je je verschrikkelijk voelt wanneer je voor dergelijke uitdagingen staat. Maar we zijn dankbaar en aanbidden God voor wat we wel hebben.” En hij heeft nog een houvast: „Door wat voor pijn je ook gaat, blijf tegen jezelf zeggen dat het niet voor eeuwig doorgaat.”