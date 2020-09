’Koppige koning Albert deed Delphine eisen opschroeven’

Aanvankelijk ging het Delphine, in 1968 geboren uit een relatie van haar moeder Sybille de Selys Longchamps en de toenmalige prins van Luik, louter om de erkenning van zijn vaderschap. Dat hij haar vader was, stond eigenlijk wel vast, maar Albert had alle contact verbroken en ontkende in alle toonaarden. Na de troonswisseling in 2013 was zijn onschendbaarheid opgeheven en stapte Delphine naar de rechter om voor eens en altijd duidelijkheid te krijgen en achtereenvolgende rechtsinstanties gingen met haar mee. „Ieder kind heeft het recht te weten wie zijn vader is”, was de rode draad bij alle procedures.

Delphine vertelde via haar advocaten dat het haar niet ging om geld, titels of ander gewin. Maar bij de slotbehandeling bij het Brusselse Hof bleek ze donderdag van koers veranderd. Delphine eist ’exact dezelfde voorrechten, titels en hoedanigheden als haar twee broers en haar zus’, verklaarde haar advocaat Marc Uyttendaele na afloop van de behandeling die achter gesloten deuren plaatsvond. „Ze wil niet langer gediscrimineerd worden”, viel zijn collega Alain De Jonge bij.

Volgens Het Nieuwsblad was dat een reactie op de koude, berekenende manier waarop koning Albert begin dit jaar via een eenvoudige persmededeling uiteindelijk toegaf inderdaad haar vader te zijn ’met de vermelding dat er nooit een band was geweest.’ Daarmee is bij Delphine iets geknapt, leerde de krant van intimi van de kunstenares: de koning liet de zoveelste kans liggen om haar bestaan op een elegante, menselijke manier toe te geven.

Dat deed Delphine, die op zoek moet naar een andere achternaam, besluiten haar eisen op te schroeven. Raadsman Alain De Jonge gaf donderdag een opsomming: de achternaam Van Saksen-Coburg, de titel prinses van België met het predicaat ’Koninklijke Hoogheid’. De advocaten van koning Albert menen dat ze daarvoor een nieuwe procedure moet beginnen, maar Delphines juridisch team hoopt dat het Hof van Beroep ’een wijs oordeel zal vellen.’