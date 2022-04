Is Amber Heard betrapt op een leugen in de rechtbank?

Depp en Heard vechten al sinds hun scheiding een bittere strijd voor de rechtbank uit. Tijdens de openingszitting van het proces deze week, beschreef een van de advocaten van Heard de constante terreur die ze tijdens haar huwelijk met Depp moest doorstaan. Zo erg dat ze ’gedurende haar hele relatie met Johnny’ een concealer in haar handtas had zitten om de sporen van misbruik te verhullen, aldus de advocaat. Heard gebruikte een concealer van het merk Milani.

Het Amerikaanse make-upmerk weerlegt Heards bewering in een video op TikTok. „Het misbruik zou dateren van 2014-2016, ze zijn gescheiden in 2016. Lanceerdatum van de concealer: december 2017”, klinkt het. „We willen de feiten in deze zaak tonen”, aldus Milani in de reacties onder de video.

(Tekst gaat verder onder TikTok-bericht.)

Milani heeft niet aangegeven of er proefmonsters beschikbaar waren voordat de concealer op de markt kwam.

Smaad

Depp heeft Heard, met wie hij tot en met 2016 getrouwd was, aangeklaagd voor smaad vanwege een artikel dat zij in 2018 schreef voor The Washington Post. De actrice heeft het daarin over huiselijk geweld dat ze heeft meegemaakt, maar noemt haar ex niet bij naam.

Depp vindt dat het duidelijk is dat ze over hem schrijft en klaagde haar aan. Hij ontkent Heard te hebben mishandeld.