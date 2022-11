Jeff Cook, oprichter countryband Alabama, overleden

Cook overleed maandag in zijn vakantiehuis in Florida in de aanwezigheid van vrienden en familie. In 2012 werd hij gediagnosticeerd met de ziekte van Parkinson.

De muzikant richtte in 1969 samen met zijn neven Randy Owen en Teddy Gentry - die samen met wisselende andere bandleden tot op heden actief bleven - de band Alabama op. Hun grootste successen behaalden ze in de jaren tachtig, met tientallen nummer 1-hits op rij in de Amerikaanse country-hitlijst. Het grootste mainstream succes hadden ze met het nummer Feels So Right uit 1981, afkomstig van het gelijknamige album.