Koningin Rania ook koningin van de sociale media

Koningin Rania heeft een eigen mediateam dat haar overal volgt, fotografeert en filmt en ze kijkt zeer kritisch naar de opnamen. Alleen als ze er voordelig op staat, kunnen foto's en videoclips worden gedeeld. Ze weet daarbij wel een goede balans te vinden tussen het tonen van haar werkzaamheden, al of niet aan de zijde van haar man, en meer persoonlijk getinte opnamen, zoals met het gezin en haar kinderen.

Tekst loopt door onder Instagrambericht

In vergelijking met koningin Rania vallen de Oranjes in het niet. De bijna alleen werkgerelateerde aanwezigheid van het Koninklijk Huis trekt op de drie media 1,3 miljoen volgers, waarvan de helft op Instagram. Rania heeft daar 6 miljoen volgers. Bij haar bevindt het leeuwendeel zich nog op Facebook (16,7 miljoen). Bij de Nederlandse koninklijke familie zijn er anders dan bij het Jordaanse koningshuis ook niet veel leden die zelf een actief account hebben of die ruimhartig worden gevolgd.

Een uitzondering is de laatste maanden gravin Eloise, de dochter van prinses Laurentien en prins Constantijn. Die had zaterdag op Instagram 131.000 volgers, terwijl dat er in mei nog minder waren dan 5000. De enige die in de buurt komen zijn prinses Mabel (90.400) en Pieter van Vollenhoven (42.500) op Twitter.

Europese royals

Onder de Europese koningshuizen doen de Oranjes het niet zo slecht. De Belgen komen op de drie platforms samen niet verder dan 255.000 volgers. Het Zweedse koningshuis, actief op Facebook en Instagram, wordt met in totaal 955.000 volgers al ingehaald door de eigen prinses Madeleine (1,1 miljoen) en ook de Denen (704.000) komen niet zo ver. De Spaanse koning Felipe is alleen aanwezig op Twitter, waar hij bijna een miljoen volgers heeft.

De Britse koninklijke familie is een wereldmerk en niet verrassend Europees recordhouder, met meerdere accounts op verschillende platforms. De Queen heeft alleen al op Instagram 8,1 miljoen volgers. Op Facebook (5,1 miljoen) en Twitter (4,2 miljoen) doet 'The Royal Family' het ook niet slecht. Concurrentie komt uit de eigen familie: 11,9 miljoen op Instagram voor de hertog en hertogin van Cambridge, en het niet meer actieve account van Harry en Meghan reikte dit voorjaar nog tot 10,9 miljoen.

Geen van de 'royals' komt echter in de buurt van Hollywood-, sport- of showbizz royalty, zoals Cristiano Ronaldo (86,5 miljoen op Twitter alleen), Rihanna (97,5 miljoen op Twitter) of Ellen DeGeneres (79,9 miljoen). Dan zijn de 271 Twitter-volgers van groothertogin Maria Teresa van Luxemburg toch wat mager.