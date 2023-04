Masterchef zorgt voor massale voedselvergiftiging

Onlangs was de Spaanse editie van het populaire kookprogramma te gast bij L'Oceanogràfic in Valencia. De medewerkers van dit grote aquarium mochten genieten van de gerechten die de deelnemers aan de kookshow voor hen in petto hadden.

Cheesecake met algen

Op het menu stonden vis en schaaldieren zoals zeebaars, oesters en mosselen. Als dessert kregen gasten een Japanse cheesecake voorgeschoteld met algen.

Mogelijk was het zeebanket niet helemaal vers of hadden de koks bij de bereiding zoveel haast dat ze niet geheel gaar waren. Feit is dat uiteindelijk 44 eters ziek werden. De symptomen varieerden van buikgriep tot voedselvergifting, zo meldt de Spaanse krant El país.

Shine Iberia, producent van Masterchef, betuigt in een verklaring spijt maar benadrukt wel dat dit het eerste incident is in de ruim elf jaar dat het programma loopt. De Spaanse overheid start een onderzoek naar de oorzaken van het incident.