Ye: ’God zal mij en Kim weer bij elkaar brengen’

„Wat God wil zien is dat iedereen zich kan herstellen in relaties tot een ander. We maken allemaal fouten, ik heb ook fouten gemaakt. Ik heb publiekelijk dingen gedaan die ik als echtgenoot niet had moeten en mogen doen, maar ik wil dat veranderen. Vandaag sta ik hier met een microfoon voor mijn neus, wat ik helemaal niet van plan was, maar ik sta er. God zal ’Kimye’ weer samen brengen, want God heeft ’Kimye’ ook bij elkaar gebracht”, aldus Ye, die Skid Row bezocht om ideeën uit te wisselen met een non-profitorganisatie die daklozen helpt.

De 44-jarige zanger ging nog even verder over zijn voormalige schoonfamilie en haalde flink uit naar televisiezenders E! en Hulu, waarop de realityshows van de Kardashians te zien zijn. „Ik laat E! en Hulu niet het verhaal van mijn familie vertellen, geen sprake van. Ik ben de priester van mijn huis en niemand anders.”

Pete Davidson

Terwijl Ye zich opwond over zijn stukgelopen huwelijk werd zijn aanstaande ex-vrouw wederom gespot met komiek Pete Davidson. De twee zijn de afgelopen weken meerdere malen in elkaars gezelschap gezien en doen geen moeite om hun ’fling’ te verbergen. „Kim heeft het leuk met Pete, hij laat haar lachen. Ze is niet op zoek naar een vaste relatie maar wil gewoon lol hebben. Ze zien wel waar het schip strandt”, aldus een bron.