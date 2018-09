Gaston Starreveld eindelijk verlost van Spaanse villa

De presentator had het aanvankelijk te koop staan voor 1,4 miljoen euro, maar gaf al snel tonnen korting op de vraagprijs, die uiteindelijk nog een ruime 1,1 miljoen bedroeg. Het huis werd enkele jaren geleden in vervallen staat gekocht, en Gaston wilde het opknappen en doorverkopen om er dikke winst op te maken.

De vraag is nu of er wel winst overblijft voor de postcodekanjer, want de villa is verkocht voor 1,08 miljoen euro, ruim drie ton onder de oorspronkelijke vraagprijs. Daarvoor krijgt de koper een villa met een woonoppervlakte van 350 vierkante meter en in totaal vijf slaapkamers. Bij het zwembad staat een bar.

Ⓒ Prestige Estates